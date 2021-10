Elezioni a Controne: Riconfermato Ettore Poti. Ecco il consiglio comunale

Si riconferma alla guida del Comune di Controne Ettore Poti. Il sindaco uscente non ha praticamente avuto né rivali né avversari dal momento che la sua lista, “Nuovi Orizzonti”, ha ottenuto 374 voti, un plebiscito rispetto alla lista Controne al centro, guidata da Giancarlo Mandia, che ha racimolato appena 14 voti.

«Vince la continuità amministrativa, ma vince anche l’unione del paese – dice il neo eletto sindaco – Una vittoria determinante per dar vita a quei progetti che abbiamo già in cantiere e soprattutto per affrontare le sfide che ci attendono con le nuove risorse».

Un sindaco che guiderà Controne senza una minoranza concreta, quella di Mandia è stata lista civetta. La vera lista avversaria all’ultimo momento non è stata più presentata.

Ecco come sarà composto il consiglio comunale:

Lista “Nuovi Orizzonti” con a capo il Sindaco Ettore Poti: Chiumiento Mariella 65, Ferrante Regina 35, Fragetta Nicola 24, Gammaldi Angela 32, Perrotta Antonio (Cocco) 25, Pirone Fiorentino (Didi) 63, Verlotta Francesco (Ciccio) 62.

Per la minoranza, con la lista: “Controne al centro” con candidato a Sindaco Giancarlo Mandia: siederanno in consiglio, invece, Cornetta Maria 2, Piera Panza 1.