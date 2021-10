L’Almanacco del 4 Ottobre 2021

Almanacco del 4 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Francesco d’Assisi

San Crispo (Discepolo di san Paolo)

San Petronio di Bologna (Vescovo)

Sant’Aurea di Parigi (Badessa)

Santa Damaride (Moglie di San Dionigi l’Areopagita)

Etimologia: Francesco, Deriva dal germanico “frankisk”, “del popolo franco”. Nel Medioevo, il latino “franciscus” finì con l’indicare il popolo francese e proprio da questo aggettivo derivò “Franceis”, da cui il nostro Francesco. E’ tra i nomi più diffusi in Italia, grazie al Santo di Assisi che porta questo nome e che scrisse il “Cantico delle Creature”, primo capolavoro letterario in lingua italiana volgare.

Proverbio del giorno:

Caldo ottobre fa freddo febbraio.

Aforisma del giorno:

Ci sono verità così evidenti che è impossibile farle penetrare nei cervelli (H. Maret)

Accadde Oggi:

1957 – Primo satellite nello spazio: Alle 19,28 (22,28 ora di Mosca) del 4 ottobre 1957, dal cosmodromo di Baikonur, nell’odierno Kazakistan, fu lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite della storia.

2006 – Fondazione di WikiLeaks: In questa data viene registrato il dominio www.wikileaks.org. È l’atto di nascita dell’organizzazione che negli anni a venire farà tremare governi di tutto il mondo, pubblicando dossier, corrispondenze e documenti segreti (segreto di stato, militare, bancario, etc.) delle varie diplomazie.

1964 – Inaugurata l’Autostrada del Sole: In diretta televisiva, il presidente del Consiglio, Aldo Moro inaugura l’A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell’ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi.

Sei nato oggi? In te vivono pulsioni contradditorie: sei vivace, pieno di energie e di progetti, comunicativo, entusiasta e socievole ma, se non ti senti capito, puoi reagire chiudendoti in te stesso. Prima o poi però, un grande amore ti renderà più sereno e ti permetterà di dare il meglio di te anche nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno:

1946 – Susan Sarandon: Nata a New York, da famiglia di origini italobritanniche, è una dei volti più noti del cinema hollywoodiano, in cui è attiva come attrice e produttrice.

1960 – Francesco Baccini: Nato a Genova, alla fine degli anni Ottanta si affaccia sulla scena musicale come cantautore. Inizia a studiare musica e pianoforte sin da piccolo. Debutta con l’album “Cartoons”.

1924 – Charlton Heston: Sessant’anni di carriera ad alti livelli fanno di Charlton Heston, nome d’arte di John Charles Carter, uno dei migliori attori della storia del cinema. Nato ad Evanston, nell’Illinois.

Scomparsi oggi:

1669 – Rembrandt: Universalmente riconosciuto quale massimo pittore d’Olanda e tra i più insigni della storia dell’arte europea, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Seicento, il cosiddetto “secolo d’oro olandese”.