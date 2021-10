Cilento e Diano: ci sono già i primi sindaci. Alle 15 la chiusura dei seggi

Si chiuderanno soltanto alle 15 di oggi (4 ottobre) i seggi per le elezioni amministrative, ma ci sono già 2 comuni che hanno il loro sindaco. Si tratta di centri dove c’era una sola lista in campo. Questa, raggiungendo il 40% delle preferenze, ha superato l’unico ostacolo possibile per avere la certezza di rendere valide le consultazioni, ovvero il quorum. L’ufficialità arriverà alla chiusura dei seggi, quando si verificherà che i voti siano validi e si conosceranno anche i nomi dei consiglieri eletti.

A festeggiare nella serata di ieri Ogliastro Cilento e Corleto Monforte. In attesa Ceraso, Teggiano e Moio della Civitella.

Ad Ogliastro Cilento Paolo Astone succede a Michele Apolito che con ogni probabilità comunque resterà in giunta come vicesindaco. A Corleto Monforte il nuovo primo cittadino è Filippo Ferraro che prende il posto di Antonio Sicilia. Anche quest’ultimo probabilmente resterà in giunta.

Sperano di superare l’ostacolo quorum Aniello Crocamo, unico candidato e assessore uscente di Ceraso. Alla chiusura dei seggi (ore 23 di ieri), aveva votato il 29,58% degli aventi diritto, un dato ancora distante dal 40% richiesto.

Attesa anche a Moio della Civitella e Teggiano. Nel primo caso non riesce ancora a superare il quorum Enrico Gnarra. Alle 23 avevano votato il 32,07% degli avanti diritto. Manca poco a raggiungere il risultato richiesto per legge. Nel centro valdianese, invece, è Michele Di Candia ad attendere il di superare quota 40%. Alle urne fino alle 23 si era recato il 33,34% degli aventi diritto.

Qualora non venga raggiunto il quorum nei comuni con una sola lista scatterebbe il commissariamento.