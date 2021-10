Salento: Comune programma interventi sulla viabilità

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, avvia interventi alle infrastrutture sociali. In particolare si programmano opere di messa in sicurezza e pavimentazione strada comunale Coste – Palazza, nell’importo complessivo di 200.000 euro.

L’intervento si propone l’obiettivo principale di ripristinare la pavimentazione almeno nei tratti ritenuti più avvallati e sconnessi, di ripristinare in alcuni tratti la larghezza della carreggiata e di mettere in sicurezza i bordi ritenuti più pericolosi, il tutto con lavori di consolidamento delle scarpate di pavimentazione stradale e messa in sicurezza della sede.

L’Ente ha utilizzato il contributo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 per interventi alle infrastrutture sociali (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale).

La legge 27 dicembre 2019 assegnava, difatti, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.