L’Almanacco del 3 Ottobre 2021

Almanacco del 3 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Gerardo di Brogne (Abate)

San Dionigi l’Areopagita (Discepolo di San Paolo)

Santa Maria Giuseppa Rossello (Religiosa)

Etimologia: Gerardo, il nome ha origini germaniche: deriva da Gerald, formato da gaira, lancia e hardhu, abile, valoroso, dal significato complessivo quindi di “abile nel maneggiare la lancia”. La variante Geraldo o Giraldo, dal germanico Gairowald, ha come secondo elemento la parola walda che significa “potente”. In questo caso il significato complessivo è “potente con la lancia”. Da questi due originari nomi germanici derivano le numerose varianti italiane, giunte direttamente, attraverso forme latine quali Gherardus o Girardus, o tramite il francese Gerard, Gerald o Giraud.

Proverbio del giorno:

Chi dà e ritoglie, il diavolo lo raccoglie

Aforisma del giorno:

Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. (Siracide)

Accadde Oggi:

1990 – Le due Germanie si riuniscono: A circa un anno dalla caduta del Muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque “lander” (Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia) della Repubblica Democratica Tedesca (nota come Germania dell’Est) firmano il Trattato di unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania (l’ovest).

1839 – Inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici: La linea Napoli-Portici, prima ferrovia d’Italia, fu inaugurata alle 10 del mattino, alla presenza del re Ferdinando II e di un folto pubblico in festa per il grande evento. Una locomotiva a vapore di costruzione inglese, ribattezzata Vesuvio, trainò otto vagoni con 258 passeggeri a bordo, per un tragitto complessivo di 7,25 km, che portava dalla capitale del regno alla cittadina vesuviana.

Sei nato oggi? I nati il 3 ottobre hanno sempre le antenne tese per cogliere le tendenze sociali che si sviluppano intorno a loro, e non solo seguono sempre la moda, ma spesso sono essi stessi a crearla, almeno all’interno della loro cerchia sociale. Essi amano essere aggiornati e moderni in tutti i sensi: abbigliamento, casa, automobili e perfino nelle idee. D’altro canto possiedono anche un certo senso della tradizione, alla quale sanno quando devono adeguarsi, e questa è una delle chiavi del loro successo.

Celebrità nate in questo giorno:

1858 – Eleonora Duse: Un modello universale nella storia del teatro italiano.

1959 – Carmen Russo: Nata a Genova, è nota nell’ambiente televisivo italiano come ballerina e showgirl.

1954 – Stevie Ray Vaughan: Una cometa della musica blues rock made in USA che, nella sua breve esistenza, ha lasciato una lunga scia in musicisti di valore come Eric Clapton e l’italiano Zucchero.

Scomparsi oggi:

1992 – Fritz Dennerlein: Nato a Portici (in provincia di Napoli) e morto a Napoli in un incidente stradale nel 1992, è stato un pallanuotista, nuotatore e allenatore di pallanuoto.

1996 – Silvio Piola: Nato a Robbio (in provincia di Pavia) e morto a Gattinara (in provincia di Vercelli) il 3 ottobre 1996, è stato un calciatore e allenatore di calcio, di ruolo attaccante.