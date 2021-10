Vallo della Lucania: decine di giovani in campo per l’ambiente

VALLO DELLA LUCANIA. «Per la prima volta centinaia di giovani “si sporcheranno le mani”, anziché limitarsi alla solita marcia per l’ambiente». In questo modo era stata annunciata l’iniziativa “Young, Wild and Green”, e così è stato.

Oggi, infatti, decine di ragazze e ragazzi si sono dati appuntamento al Parco Stella del Mattino di Vallo per dare il via ad una serie di iniziative a tutela dell'ambiente. Un appuntamento non solo simbolico, ma soprattutto concreto per mostrare la voglia dei giovani di fare la loro parte.

















L’occasione è stata offerta dall’evento internazionale Global Strike For Future, a cui in tanti, invitati dal promotore Francesco Bartolini, hanno scelto di aderire.

Così, dopo il raduno, i ragazzi hanno dato il meglio di sé: tra musica, divertimento, dibattiti, hanno dato vita ad una giornata entusiasmante che ha garantito anche la piantumazione di tre alberi negli spazi adiacenti le scuole superiori di Vallo della Lucania e la pulizia del Parco Stella del Mattino.

Una giornata densa di emozioni che ha permesso di mantenere gli impegni della vigilia: «Da anni veniamo informati sulla gravità dell’emergenza climatica e sugli strumenti utili per contrastarla, è arrivato il momento di agire, ora, tutti insieme. Tra i ragazzi c’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, daremo un bell’esempio alle generazioni più grandi e lanceremo un bel messaggio alle istituzioni». Queste le dichiarazioni della vigilia di Francesco Bertolini, animatore dell’evento. E alle parole i giovani hanno dimostrato di poter dar seguito con i fatti.