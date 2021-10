“Un giorno da Certosino”. da Padula un progetto per valorizzare il territorio

Si chiama “Un Giorno da Certosino” il progetto di promozione storico culturale promosso dalla Cooperativa sociale Il Sentiero e sostenuto dalla Regione Campania presentato venerdì 1 Ottobre presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Padula.

“Un Giorno da Certosino” attraverso il concorso “Il tuo paese in ‘3 minuti” punta alla valorizzazione territoriale della Campania, da Napoli a Benevento, da Caserta a Salerno e ad Avellino. Agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado si chiede di realizzare un video che possa mettere in luce paesaggi, monumenti, bellezze architettoniche ed artistiche. Un viaggio culturale attraverso le città della regione ma anche attraverso l’identità dei piccoli borghi, attraverso i luoghi patrimonio Unesco , dalle aree interne alla costa, facendo emergere identità, tradizioni, usi e costumi.

Un progetto didattico dai risvolti culturali e turistici

«È un progetto che in linea con la mission della nostra realtà cooperativa – dice il presidente Fiore Marotta – vuole interloquire sempre di più con il mondo dei giovani. Grazie al sostegno della Regione Campania abbiamo la possibilità con “Un Giorno da Certosino” di dialogare con le scuole e di partecipare insieme alle istituzioni al grande processo della promozione territoriale. Il titolo dato a questo progetto racchiude non a caso il nostro riconoscimento alla Certosa di San Lorenzo. »

Il regolamento consultabile sul sito web www.ungiornodacertosino.it consta di due sezioni di concorso. La prima, rivolta alle scuole secondarie di primo grado prevede la realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti su luoghi d’arte o attrazioni naturalistiche. L’altra sezione che vede quali destinatari gli studenti della scuola secondaria di secondo grado prevede la possibilità di realizzare una presentazione/slide o immagini video.

Il termine ultimo per l’invio dei prodotti è fissato al 15 novembre 2021. In seguito tutti i video (in formato mp4) verranno giudicati sia dal popolo della rete sia da una giuria apposita. La giornata conclusiva del progetto è fissata per l’11 dicembre presso la Certosa di San Lorenzo a Padula. In questa occasione, oltre alla premiazione dei vincitori (premi in denaro) si terrà per le scuole vincitrici una visita animata alla scoperta della vita certosina.

Alla conferenza stampa di presentazione ha preso parte anche Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania. «Ringrazio di cuore tutte le persone che collaborano con la Cooperativa Sociale Il Sentiero. Il loro lavoro ha permesso di dare vita al progetto “Un giorno da Certosino” che offre la possibilità ai giovani studenti campani di raccontare la propria città con occhi ingenui, spontanei e liberi. Sono convinta che anche in questa occasione le scuole parteciperanno con la generosità di sempre. La Regione Campania sosterrà la Cooperativa Il Sentiero nella diffusione di questo ambizioso progetto.»