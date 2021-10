Sala Consilina: bando per la cura e la raccolta delle olive

SALA CONSILINA. Il Comune è proprietario di 383 alberi di ulivo dislocati in vari punti del territorio comunale tra cui: la Villa Comunale, nel parcheggio della guardia medica, in via Giocatori, nel parcheggio di via Pozzillo e nell’area dell’Auditorium Cappuccini.

L’amministrazione comunale, quindi, intende procedere alla concessione, mediante un contratto di comodato di beni produttivi, la raccolta delle olive dal 2021 al 2024 degli oliveti di proprietà comunale.

Ecco a chi è rivolta l’opportunità di lavoro

L’invito è rivolto ai cittadini con disagio sociale, disoccupati, mediante l’iscrizione delle liste di collocamento, e/o pensionati con esperienza nel campo agricolo, le Associazioni senza scopo di lucro e cooperative sociali con sede nel comune di Sala Consilina.

Sono stati individuati 2 lotti e precisamente: 324 piante nella Villa Comunale e 59 piante nelle restanti aree.

Si dovrà eseguire la potatura delle piante di olivo, da effettuarsi nei mesi da febbraio/aprile, durante gli altri mesi è consentita la potatura verde quando sarà necessaria. Sarà, assolutamente, vietato lasciare materiali sul posto, in caso di rifiuti da smaltire nelle discariche, il costo sarà a completo carico del concessionario che dovrà, inoltre, provvedere alla pulizia e alla manutenzione del terreno dove è ubicato l’ulivo.

Il periodo dell’affidamento sarà per il biennio 2021-2022 con il termine della raccolta il 31/12/2022.

Questa la modalità per presentare la domanda d’interesse

Coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire la richiesta compilata all’Ente entro l’11/10/2021 a mezzogiorno, anche tramite il seguente indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmpec.it.

Successivamente si stilerà una graduatoria in base al valore dell’ISEE, in caso di parità si favorirà chi ha il maggior numero di figli a carico.

L’affidatario stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che possono essere causati durante il periodo di lavoro non inferiore a € 500,00.