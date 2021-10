Esami truccati: scandalo all’Università di Salerno

Esami truccati all’Università di Salerno. Sono 34 le carriere universitarie oggetto d’indagine, ora conclusa, con 42 persone che rischiano il processo. Si tratta di studenti e genitori.

A chiarire la loro posizione dovranno essere persone residenti tra la Valle dell’Irno e Agro accusati di accesso abusivo al sistema informatico e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza sono stati avviati in seguito alla denuncia presentata dallo stesso Ateneo, che tramite l’Audit interno aveva rilevato delle irregolarità nella procedura di immatricolazione di due studenti, i quali erano iscritti alla Facoltà di Medicina, pur senza essersi classificati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale di merito dei test d’ingresso.

In quell’occasione, era subito emerso che l’iscrizione era stata effettuata materialmente da un dipendente dell’Università, attraverso l’accesso abusivo al Sistema Informatico di Segreteria.

I successivi approfondimenti investigativi hanno evidenziato inoltre che l’indagato era solito utilizzare le proprie credenziali per attestare falsamente esami universitari in realtà mai sostenuti dagli studenti beneficiati, in cambio di regali.