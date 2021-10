Ascea: assistenza ad alunni con disabilità, comune in campo

ASCEA. Il Comune di Ascea investirà 30mila euro per garantire delle operatrice da destinare al servizio di assistenza igienica e materiale dei piccoli studenti dell’istituto comprensivo “Parmenide”. In particolare il servizio verrà reso agli alunni con disabilità.

Il servizio per gli alunni con disabilità

Per il mese di ottobre sarà disponibile un’operatrice; il numero salirà a 4 a partire dai mesi successivi. Il servizio di assistenza scolastica sarà garantito per tutto l’anno scolastico.

Non è la prima volta che il Comune di Ascea è al fianco dell’istituto scolastico per garantire adeguati servizi anche ai minori con disabilità.

“Il servizio è stato già garantito negli anni precedenti – evidenziano da palazzo di città – con risultati soddisfacenti in quanto di reale ausilio alle famiglie ed agli alunni maggiormente bisognosi, nonché di supporto al regolare e proficuo svolgimento della didattica”. Di qui l’impegno per garantire anche per quest’anno scolastico il servizio.