Agropoli: foraggio in cambio dello sfalcio dell’erba a Trentova

AGROPOLI. Tagli l’erba gratis? In cambio il Comune ti dà il foraggio. E’ questa l’iniziativa promossa ancora una volta dall’Ente che punta su una sorta di baratto per garantire la manutenzione di alcune aree di Trentova Tresino.

Parte delle superfici, infatti, nell’ambito del progetto di valorizzazione della zona, sono destinate a prato.

L’Ente, per evitare di avere spese a carico, punta a dare la possibilità ai privati di occuparsi delle operazioni di sfalcio. In cambio questi potranno prelevarne i residui da riutilizzare come foraggio.

Per questa ragione, è stato lanciato un avviso pubblico per individuare uno o più operatori economici interessati a svolgere le attività di sfalcio ed asporto della biomassa della zona. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 18 ottobre. L’area interessata è di circa 50 mq. L’avviso pubblico è valido per il prossimo triennio.