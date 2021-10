“Mi voglio bene”: anche nel Cilento la campagna di screening oncologici

Dal 5 al 26 Ottobre 2021, parte la campagna informativa “Mi voglio bene” per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, alla mammella, al colon-retto, promossa dalla Regione Campania insieme all’Asl di Salerno, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e offrire un’assistenza tempestiva, specializzata e gratuita alla popolazione maschile e femminile residente e domiciliata nella provincia di Salerno.

Mi voglio bene: l’iniziativa

L’adesione al programma permette di salvare un numero significativo di vite e di effettuare interventi poco invasivi o addirittura di prevenire la comparsa stessa del cancro, attraverso la rimozione delle alterazioni che lo precedono.

Per questa ragione la Regione Campania insieme alle Asl campane sta promuovendo una campagna informativa, a supporto del programma di screening, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone nelle varie fasce d’età, coinvolgendo anche quel target di popolazione meno attenta ai temi della prevenzione.

Le tappe nel Cilento

La campagna “Mi voglio bene” farà tappa anche nel Cilento: prima tappa Capaccio Paestum il 14 ottobre in piazza Santini; il giorno seguente sosta ad Agropoli in piazza Vittorio Veneto. Il 18 otobre appuntamento a Vallo della Lucania in piazza Vittorio Emanuele; il 19 a Sapri in Corso Italia; il 20 a Policastro. Infine il 21 ottobre appuntamento a Sala Consilina.