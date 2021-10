Metrò del Mare, concluse le corse. Coppola: “E’ stato un successo”

AGROPOLI. Con l’ultima corsa della “Coast Lines”, il Metrò del Mare, effettuata ieri, si è concluso il servizio di collegamento via mare tra i porti del Cilento e la Costiera Amalfitana. A promuoverlo e finanziarlo la Regione Campania.

Metrò del Mare: boom di viaggiatori ad Agropoli

Agropoli è risultata la località dove si è registrata la maggior presenza di viaggiatori, non soltanto ad agosto, ma anche a settembre. Nell’ultimo mese, grazie ad un accordo tra l’armatore e il Comune, sono stati garantiti prezzi scontati per i residenti. Questi ultimi hanno potuto raggiungere Amalfi o Positano con il Metrò del Mare pagando un ticket di 4.70 euro a tratta. Sono stati oltre 2000 i cittadini che hanno usufruito della promozione.

Le reazioni

«I collegamenti con il Metrò del Mare dal Cilento alla Costiera Amalfitana si confermano un servizio importante per i cittadini e i turisti che hanno la possibilità di raggiungere dalla nostra città le più suggestive località della Costiera Amalfitana – ha detto il sindaco Adamo Coppola – Soltanto a settembre, grazie agli sconti offerti ai residenti, abbiamo registrato cifre importanti. Ciò conferma che la nostra è stata una scelta vincente che potremo riproporre in futuro».

«Ieri mattina, in occasione dell’ultimo viaggio, ho voluto salutare il comandante e tutto l’equipaggio, per ringraziarli del lavoro svolto. Ringrazio anche l’armatore e la Regione Campania per aver scelto ancora una volta Agropoli per i collegamenti via mare con le altre località turistiche del territorio».

Il servizio del Metrò del Mare verrà riproposto anche nella stagione estiva 2022. Nel Cilento le partenze erano previste non solo ad Agropoli ma anche da Castellabate.