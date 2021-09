Persano: Reggimento Logistico Garibaldi, cambio al vertice

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la caserma “ M. Ronga” di Persano, la cerimonia di avvicendamento al comando del Reggimento Logistico Garibaldi tra il Colonnello Fabio Nagni e il subentrante parigrado Gianluca de Matteis.

Il passaggio di consegne è avvenuto a ranghi ridotti nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale per il contenimento alla diffusione del SARS-CoV-19, all’interno della suggestiva cornice del Cortile d’onore del Palazzo della Real caccia ed è stata presieduta dal Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale Massimiliano Quarto.

Cambio al Reggimento logistico Garibaldi: la cerimonia

La cerimonia, svoltasi al cospetto della Bandiera di Guerra del Reggimento, ha visto la partecipazione di una ristretta rappresentanza di esponenti di Istituzioni locali fra i quali Franco Mennella, Sindaco di Serre, delle associazioni combattentistiche e d’arma e dei Comandanti dei Reparti della Brigata, nonché quelli insistenti presso il Comprensorio Militare di Persano.

Gli interventi dei protagonisti

Il Colonnello Fabio Nagni, nel suo discorso di commiato al Reggimento logistico Garibaldi, ha ringraziato tutto il personale del Reggimento per il supporto prestato durante il suo periodo di Comando, nel complesso e rischioso contesto pandemico ove è stato profuso un incessante e considerevole impegno in supporto all’intera collettività.

In particolare, ha posto l’enfasi sui risultati conseguiti sia in territorio nazionale sia all’Estero, ove gli uomini e le donne del Reparto hanno saputo dare lustro e prestigio al Reggimento operando con dedizione e professionalità sia in supporto alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” che in sostegno ad altri Enti ed Istituzioni sia militari che civili.

In conclusione, il Comandante cedente ha augurato le migliori fortune al parigrado subentrante, proveniente dal Parco Mezzi Cingolati e Corazzati (PA.ME.CI.CO) di Lenta (VC), in vista degli impegni futuri che lo attendono alla guida del pluridecorato Reggimento Logistico Garibaldi.