L’Arte del flirt: come ottenere un primo appuntamento con una donna. Il tuo sogno in cinque passi

Conquistare la donna dei propri sogni non è mai stata una passeggiata, ed anche se nell’attualità, grazie alla tecnologia dei siti per appuntamenti, è senza dubbio più semplice che in passato, ci vuole comunque quel qualcosa in più per risaltare nella massa e portare a casa il risultato.

Fortunatamente però se seguirai i cinque passi che abbiamo stilato apposta per te, troverai la strada spianata, ed il suo cuore potrà essere tuo in men che non si dica.

Sapere cosa stai cercando

Per prima cosa schiarisciti le idee. Nei siti per incontri puoi trovare ogni genere di donna interessata ad ogni genere di rapporto, ma quale è quello giusto per te? Cerchi una donna con cui divertirti e basta oppure un rapporto a lungo termine? Un rapporto binario oppure uno aperto? Le combinazioni sono infinite e chi troppo vuole nulla stringe, meglio concentrarsi su qualcosa di concreto per perseguire un obbiettivo chiaro.

Avvia una conversazione online

Non aspettare di essere contattato, nei siti di incontri bisogna essere attivi e contattare più persone possibili. Naturalmente è fondamentale saper anche scegliere una buona piattaforma, su YouDates troverai una comunità molto folta ed un sistema di comunicazione tra persone davvero semplice da utilizzare. Completa pure il tuo profilo nel miglior modo per avere più possibilità di essere contattato, ma ricorda che l’importante è saper rompere gli indugi e quando una donna ti piace prendere subito il toro per le corna. Contattala tu in prima battuta senza preoccuparti di essere rifiutato.

Cerca di essere cortese e divertente online

Non cadere nell’errore di credere che i siti per appuntamenti siano un sistema dove in maniera automatica ogni donna cadrà ai tuoi piedi. Dietro allo schermo c’è una persona che devi corteggiare e conquistare, esattamente come quando corteggi e conquisti offline. Ne più né meno.

Suggerimenti per impressionare flirtando online

Dopo il primo contatto ci sono un paio di ulteriori passi che è importante fissare come obbiettivo per non rimanere impantanati:

Non perdere tempo – Chiedi alla ragazza di uscire

Alcune persone si sentono a proprio agio sul supporto virtuale e posticipano troppo il momento del primo incontro, si tratta di un errore! I siti per appuntamenti sono uno strumento per accelerare la fase di approccio, poi bisogna passare ai fatti incontrandosi “offline” il prima possibile.

Scegli la location giusta per il primo appuntamento in Italia

Il primo appuntamento è importante. Quando rientra nelle tue possibilità spingi per un incontro in un luogo suggestivo come per esempio:

Venezia : città romantica per eccellenza, un primo bacio a Venezia non ha prezzo.

: città romantica per eccellenza, un primo bacio a Venezia non ha prezzo. Roma : tutte le strade portano a Roma, comprese quelle del cuore. Qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta dei posti da visitare assieme, un primo appuntamento romano sarebbe il Top.

: tutte le strade portano a Roma, comprese quelle del cuore. Qui c’è davvero l’imbarazzo della scelta dei posti da visitare assieme, un primo appuntamento romano sarebbe il Top. Napoli: a Napoli si respira romanticismo persino nel sottopassaggio di una stazione, se avete la possibilità di visitare questa meravigliosa metropoli non lasciartela sfuggire.

Conclusione

Il flirt è un’arte che non si insegna ma che si può imparare, i siti per appuntamenti hanno dato a milioni di persone la possibilità di sbagliare e ritentare. A differenza di quel che capita offline quando flirti online sei protetto da un velo di anonimato, che nel peggiore dei casi ti permette di chiudere un rapporto a cuor leggero ed aprirne un altro senza nessuna complicazione, ma soprattutto senza strascichi. L’alto numero di profili che queste piattaforme sono in grado di attrarre alle proprie comunità, le rende la palestra perfetta per mettere a punto uno stile personale ed imparare l’arte