Aree interne: pioggia di milioni per Cilento e Vallo di Diano

“Il Governo ha adottato il decreto che assegna i 300 milioni di euro previsti dal PNRR per la manutenzione straordinaria delle strade delle aree interne, a seguito del via libera della Conferenza Stato-città. Dei 300 milioni previsti quasi il 50% sarà destinato al Sud”. Così Piero De Luca, Vice Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

“Per le aree interne della Campania le risorse erogate sono oltre 22 milioni di euro divisi in 6,335 milioni per l’Alta Irpinia, 5,223 milioni per il Cilento interno, 6,199 milioni per l’area Tammaro/Titerno e 5,059 milioni per il Vallo di Diano”, aggiunge.

“Un segnale importante – ha detto il deputato dem – che evidenzia l’attenzione verso le aree interne per migliorarne l’accessibilità e la coesione con il resto del Paese. Grazie alle risorse europee possiamo dunque avviare una grande stagione di investimenti per ridurre le distanze territoriali e le diseguaglianze in termini di opportunità e servizi per milioni di italiani, favorendo anche lo sviluppo economico di aree con grandi potenzialità per il Mezzogiorno e l’intero Paese”.