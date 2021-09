Da Castelnuovo un progetto per avvicinare i giovani al territorio

CASTELNUOVO CILENTO. Al via il progetto BLOC Farm. Officina per idee impertinenti, un’iniziativa diretta ai giovani del Cilento tra 18 e 35 anni. A loro la possibilità di mettere in pratica le idee per lo lo sviluppo del territorio .

BLOC Farm, iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo Cilento, insieme all’Associazione culturale Faro e finanziata nell’ambito del bando ANCI “Fermenti in Comune”, ha lanciato un bando per selezionare 25 ragazze e ragazzi.

Il progetto vuole mettere al centro delle attività le nuove generazioni affinché tornino a ri-prendersi cura del proprio territorio, creando reti di azioni e innestando progettualità a lungo termine. L’obiettivo è quindi stimolare l’adozione di un nuovo modello di azione, che trovi nelle criticità del territorio la spinta per immaginare nuovi futuri fatti di cittadinanza attiva, inclusione e responsabilità.

Le attività si articoleranno a partire dall’autunno 2021 e proseguiranno fino all’estate 2022. In particolare, sono previste alcune fasi salienti:

un weekend di riscoperta del territorio , che si svolgerà a ottobre attraverso la modalità lenta del cammino e con il coordinamento dell’ Associazione Va’ Sentiero , per stimolare una maggiore consapevolezza e un confronto su potenzialità, bisogni e criticità;

un percorso di formazione online di 54 ore, che comprenderà workshop dedicati alla progettazione per le aree interne, all'auto-imprenditorialità e all'innovazione sociale. Le attività si svolgeranno a Castelnuovo Cilento e saranno realizzate grazie alla collaborazione con il think tank Re-generation (Y)outh e l'Associazione Mediterraneo Comune;

la progettazione di un Hub di Cittadinanza Attiva, ospitato nell'ex area mercatale di Castelnuovo Cilento e sarà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 6 ottobre 2021 a info@blocproject.com