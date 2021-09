Casal Velino: programma interventi alle infrastrutture sociali

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, avvia interventi alle infrastrutture sociali. In particolare tra gli interventi che si intende realizzare ci sono: Ampliamento edificio comunale in loc. Verduzio per l’erogazione dei servizi socio culturali, costruzione loculi cimiteriali a Casal Velino Capoluogo e adeguamento fosse comuni, costruzioni loculi cimiteriali ad Acquavella, lavori di adeguamento del centro sociale di Vallo Scalo.

L’Ente ha utilizzato il contributo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 per interventi alle infrastrutture sociali (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale).

Il decreto assegna al comune di Casal Velino un contributo annuale di € 40.788,50, per il quadriennio 2020-2023.

La legge 27 dicembre 2019 assegnava, difatti, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.