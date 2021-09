Sessa Cilento: fondi del Governo per la pubblica illuminazione

SESSA CILENTO. Il Comune, guidato dal Sindaco Giovanni Chirico, avvia i lavori sulla pubblica illuminazione grazie ai fondi del Ministero dell’Interno. In particolare si tratta di 100mila euro che garantiranno l’efficientamento energetico.

Questi i contributi messi a disposizione dal Ministero per i lavori di edifici pubblici e sviluppo sostenibile del territorio

La “Legge di bilancio” 2020 prevede per gli anni dal 2020 al 2024 l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi destinati per investimenti in materia di: efficientamento energetico, sviluppo sostenibile, messa in sicurezza di scuole o di edifici pubblici. Anche il comune di Sessa Cilento è risultato tra i beneficiari.

Le finalità del progetto e le spese

L’amministrazione comunale ha disposto opere di ammodernamento dell’impianto dell’illuminazione pubblica alle frazioni San Mango e Castagneta”; la spesa complessiva è di € 100.000,00 di cui € 80.000,00 per lavori.