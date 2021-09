Abbandono scolastico dopo le medie: San Rufo primo nel salernitano

Abbandono scolastico dopo il diploma di scuola media, c’è San Rufo in testa alla classifica in Provincia di Salerno. La percentuale è del 50%. Salvitelle è al secondo posto con il 45%.

Il piccolo comune del Vallo di Diano occupa il primo posto nella classifica sull’abbandono scolastico in provincia di Salerno, con il 50 % della popolazione residente nella fascia di età compresa tra i 15 ed i 24 anni che dopo aver conseguito la licenza media inferiore,ha deciso di fermarsi con gli studi.

Sono 1655 i residenti a San Rufo, 165 dei quali compresi nella fascia di età che va dai 15 ai 24 anni, sono quindi circa 83 i ragazzi che hanno deciso di interrompere il loro percorso di studi.

“Questo dato – ha dichiarato il primo cittadino Michele Marmo – ci rammarica perché non è mai piacevole occupare il primo posto in una classifica di questo tipo. Però va anche sottolineato che molti di questi ragazzi che non hanno proseguito gli studi adesso già lavorano”.