Bilancio estate e progetti futuri: parla il Sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo | VIDEO

CICERALE. Abbiamo incontrato il Sindaco Gerardo Antelmo; ci ha parlato di come è andata la stagione estiva appena trascorsa e di quali saranno i progetti futuri. Paese che, si conferma sempre più, come luogo di aggregazione anche per i giovanissimi.

Soddisfatto e orgoglioso delle tante presenze che si sono registrate; nonostante ancora persistano le restrizioni da Covid-19, si prospetta un autunno ricco di servizi e opere che, pian piano, stanno prendendo forma.

Il primo cittadino di Cicerale, ci ha mostrato anche come, negli anni, il Municipio sia cambiato radicalmente: ” ho dato un nuovo volto e un nuovo look alla casa comunale, portando quel tocco di colore che mancava, al mio arrivo era un edificio che aveva bisogno di una grande riqualificazione, con impegno, dedizione e passione, oggi è il mio fiore all’occhiello”.

Nel corso dell’intervista, ha anche parlato del Museo a cielo aperto che verrà inaugurato a fine anno; porterà grandi nomi dell’arte nel borgo cilentano, a testimonianza che ripartire dalla cultura, anche durante i periodi storici molto difficili, è sempre un’ottima idea!