A Caselle in Pittari la Festa dell’Albero

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari aderisce alla tradizionale Campagna Nazionale “PULIAMO IL MONDO” promossa da LEGAMBIENTE, giunta alla VENTINOVESIMA Edizione, con le giornate di mobilitazione del volontariato ambientale previste dal 24 al 26 Settembre 2021.

In particolare, nella mattinata di Domenica 26 settembre, dalle ore 8.00, il Gruppo di Volontariato Ambientalista “G. Verdi”, rinnova il proprio impegno a sostegno dell’iniziativa. Pertanto, i volontari interessati ad aderire e partecipare attivamente, saranno accompagnati e guidati dal Gruppo “G. Verdi” e potranno contribuire a Pulire il Mondo, operando in diverse località a Caselle in Pittari. Chi è interessato potrà dare la propria adesione presso il Comune o rivolgendosi direttamente all’Associazione.

Infine, sempre Domenica 26 Settembre, dalle ore 11.00 in Piazza Abele Parente avrà luogo la “FESTA dell’ALBERO – LA CONSEGNA”. Dopo 10 mesi dalla loro messa in dimora, gli alberi piantati durante la Festa dell’Albero dello scorso anno, conosceranno i loro nuovi piccoli amici. Infatti l’Amministrazione comunale affiderà la “proprietà” e le cure degli alberi ai nati nell’anno 2019. Una cerimonia importante che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio.