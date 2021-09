Lustra, un anno da sindaco per Luigi Guerra: “È solo l’inizio di un cambiamento radicale del Paese”

LUSTRA. Era esattamente un anno fa quando Luigi Guerra era eletto sindaco di Lustra.

Gli elettori, che hanno premiato e apprezzato l’operato di Guerra, vicesindaco dell’amministrazione uscente, lo hanno preferito a Marzia Chirico, capogruppo di opposizione nel quinquennio precedente.

Il programma elettorale della lista “Crescere Insieme per Lustra” si è improntato sul turismo, sulla ripresa degli eventi culturali e artistici, sulla viabilità, sulla sistemazione delle strade e sul rinnovo urbano del centro, delle sue frazioni e su un maggior coordinamento con l’associazionismo incentivando attività e servizi a favore della comunità e dei più giovani.

Questo primo anno di amministrazione ha visto un’attenzione concreta per il territorio attraverso la realizzazione di tanti lavori di riqualificazione urbana: Cimitero di Lustra, Fiumara Selva, Strada Selva Rocca Cilento (arredo urbano, asfalto strada Rocca – Torchiara), piazza Mancusi, Strada Edificio Scolastico e del primo lotto Marciapiedi Ponti Rossi.

Inoltre, diversi gli interventi messi in atto per arginare il dissesto idrogeologico e i progetti finanziati, nello specifico il Vallone Ponti Rossi e la strada Lustra-Valle.

Tra gli obiettivi principali del primo cittadino ci sono il completamento del servizio di distribuzione del gas metano, del nuovo acquedotto e la sistemazione delle Vasche Idriche.

Infine, molto importante è stata la creazione di iniziative utili a favorire nuove occasioni di lavoro, lo sviluppo del proprio talento e le capacità relazionali in gruppo di tutti i giovani presenti nella zona.

A tal riguardo sono stati organizzati eventi musicali e artistici, come “My Land Cilento” e “Lustra in festa” e inaugurato il Campetto Giuseppe Migliorino e attivati nuovi punti per la connessione ad internet gratuita all’interno del comune lustrese. “Sicuramente un primo anno di mandato molto particolare perché tutto è stato incentrato sull’emergenza Covid – dichiara il Primo Cittadino Guerra – la nostra macchina organizzativa non si è fermata, ma è andata avanti, insieme ai consiglieri e agli assessori abbiamo messo in moto un processo di cambiamento del nostro Comune, un duro lavoro che non ci appaga, anzi é uno stimolo per crescere, migliorarci e lavorare per il benessere della nostra amata Comunità”.