Vallo della Lucania: open day al Poliambulatorio | 23 Settembre

VALLO DELLA LUCANIA. Viste le numerose richieste, l’ASL Salerno ha deciso di organizzare nuovi appuntamenti per ricevere la dose di vaccino anti Covid-19, senza bisogno della prenotazione.

Tanti i Comuni del Cilento che, nelle ultime settimane, hanno riaperto i centri vaccinali e stanno procedendo ad inoculare il vaccino. L’intento è quello di accelerare sempre più la campagna vaccinale, visto che si conferma essere l’unico strumento per contrastare i contagi.

Ecco dove e quando potersi vaccinare senza prenotazione

Un open day è in programma proprio per domani, 23 Settembre dalle ore 14.30 alle ore 19.30, presso il Poliambulatorio di Vallo della Lucania in via Mainenti, il vaccino utilizzato sarà il Pfizer.

L’open day è rivolto a tutti coloro che rientrano nelle fasce d’età autorizzate; non ci sarà bisogno di alcuna prenotazione, se non munirsi di tessera sanitaria.