Incidente in Toscana: grave 37enne di Capaccio Paestum

Una donna originaria di Capaccio Pestum, 37 anni, da qualche tempo residente a Pisa, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto in Toscana, a Capannori, in provincia di Lucca. L’auto su cui viaggiava, una Skoda, si è scontrata frontalmente contro un camion che viaggiava in direzione opposta.

Incidente in Toscana: ferita capaccese

Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori.

Per questo è stata trasportata d’urgenza e con traumi al torace e all’addome di grave entità, all’ospedale di Cisanello. Qui è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e attualmente i medici si sono riservati la prognosi.

La notizia dell’incidente, avvenuto nella giornata di lunedì, si è subito diffusa anche nella città dei templi dove familiari, amici e conoscenti sono in apprensione per le sorti della 37enne.