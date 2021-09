Terza dose: al via somministrazione in Campania

Parte in Campania la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid. 700 quelle inoculate nel primo giorno a soggetti immunodepressi. 52mila quelli chiamati a vaccinarsi.

Terza dose: chi deve farla

Si tratta di 10 categorie di malati (dai trapiantati sotto terapia antirigetto ai dializzati, dagli oncologici ai malati di patologie autoimmuni) per i quali la terza dose funziona come completamento del ciclo primario fatto di due dosi a compenso della ridotta efficienza del sistema immunitario.

Le novità sul vaccino

Intanto per il vaccino Pfizer arriva il via libera per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Lo hanno annunciato Pfizer e BioNTech. Ciò in base ai risultati di uno studio di fase 2/3 che mostra per il loro vaccino anti Covid “un profilo di sicurezza favorevole e una robusta risposta” in termini di anticorpi neutralizzanti nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Le risposte anticorpali nei partecipanti a cui sono state somministrate queste quantità “erano paragonabili a quelle registrate in un precedente studio Pfizer-BioNTech in persone di età compresa tra 16 e 25 anni immunizzate con dosi di 30 µg”, spiegano le due azienda in una nota.