Sporting Sala Consilina, le novità da campo e mercato

Gli ultimi due acquisti dello Sporting Sala Consilina sono Erik Luiz Decarli Nossal e Ferdinando Calderoli.

Portiere brasiliano, 17enne, vittorioso con il Concordia nel campionato catarinense Under 17, dove è riuscito ad ottenere il secondo posto nella Olesc, Olimpiadi Studentesche, Decarli Nossal in questa nuova stagione ormai alle porte vestirà la maglia salese.

I neopromossi infine hanno aggiunto un ultimo tassello in squadra, si tratta Fernando Calderoli, laterale Italo-brasiliano.

Per quanto riguarda il campo lo Sporting Sala Consilina ha disputato due amichevoli pre-campionato, la prima con il Potenza in cui gli uomini di mister Cafù sono usciti vittoriosi per 3-2 grazie alle reti di Petragallo, Bavaresco ed Egea.

La seconda partita pre-campionato i salesi hanno sfidato il Feldi Eboli, ottenendo un pareggio con le reti di Zancanaro, Egea (seconda rete consecutiva) e Morales.