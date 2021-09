Rocca Cilento: acqua solo di mattina, disagi per i residenti

LUSTRA. Guasto alle tubature, disagi per i residenti a Rocca Cilento. I problemi sono cominciati nei giorni scorsi ed al momento non c’è una data certa per la riattivazione del servizio.

“A causa di una rottura sulla rete interna di Rocca Cilento che nei giorni scorsi ha causato lo svuotamento della vasca principale della frazione, l’idraulico comunale è stato costretto a chiusure non previste dell’acqua potabile sia alla frazione Rocca Cilento che alla località San Francesco”, fanno sapere dal comune.

Il guasto sarebbe difficile da individuare in quanto è nella parte della linea che corre fuori dai tracciati stradali. Fino alla riparazione della rottura i residenti subiranno disagi dovuti limitazioni alla fornitura idrica.

Nello specifico l’acqua sarà erogata la mattina e sospesa a partire dal pomeriggio. L’invito all’utenza è di rifornirsi solo delle quantità strettamente necessarie e non eccedere con le scorte.