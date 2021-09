Il comune di Torraca programma interventi per l’impianto sportivo comunale

TORRACA. L’amministrazione comunale di Torraca, retta dal Sindaco Francesco Bianco, ha avviato l’iter progettuale per “l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impianto sportivo comunale in località Castellara“.

Ecco gli obiettivi del progetto dei lavori

L’opportunità è offerta dai fondi del Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento funzionale delle palestre, delle aree gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche.

L’intervento interesserà località Castellara, ecco le spese

L’amministrazione comunale ha deciso di richiedere un finanziamento per il proprio impianto sportivo. Il progetto prevede una spesa complessiva di € 349.806,72