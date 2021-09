Dinner Club: il nuovo format di Carlo Cracco fa tappa nel Cilento

TRENTINARA. Anche il Cilento protagonista di “Dinner Club” la docu-serie disponibile su Amazon Prime che permetterà di scoprire l’Italia, coni suoi borghi, le sue peculiarità e i suoi prodotti tipici. Protagonista della produzione targata Banijai Italia lo chef Carlo Cracco che torna in tv dopo le fortunate esperienze a «MasterChef» e «Hell’s Kitchen».

Dinner Club: il format

Il progetto “Dinner Club” era stato lanciato a inizio del 2020, prima che il Covid ne rallentasse la produzione. Ora, si parte il 24 settembre, quando sulla piattaforma di Prime Video dove compariranno tutte le 6 puntate del programma.

Il format è «nuovo e autenticamente italiano», come specifica Nicole Morganti di Amazon studios, una sorta di diario culinario di viaggio. Ma il cibo è solo un pretesto, e Cracco non l’unico protagonista. Insieme a lui ci sono, infatti, 6 ospiti speciali dal mondo dello spettacolo e del cinema: Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi.

Tappa a Trentinara

A ogni puntata corrisponde una destinazione nuova in giro per lo stivale. Tra queste anche Trentinara dove Cracco arriva insieme all’attore romano Valeria Mastandrea per scoprire il borgo, i suoi panorami, il volo dell’angelo e ovviamente le sue prelibatezze.

A cena, poi, i viggiatori si cimentano in preparazioni conosciute durante i tour. Un modo di affrontare la cucina e la vita autentico, lontano dalla frenesia della vita moderna.

«Molti nomi di pietanze li conoscevo– ha ammesso Cracco– ma mi ha stupito il modo diverso di interpretarle di casa in casa. È stata un’esperienza meravigliosa».