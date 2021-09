“Voglio essere un mago”: su Rai due inizia l’avventura del saprese Giuseppe Capitolino

Inizierà questa sera martedì 21 settembre l’avventura del giovane ‘saprese’ Giuseppe Capitolino nel nuovo reality “Voglio essere un mago”: l’appuntamento è per le ore 21.10, su Rai Due.

CHI È GIUSEPPE CAPITOLINO – 15 anni, Giuseppe è in realtà calabrese, di #Cleto, ma il papà è il saprese doc Arturo Capitolino, meglio conosciuto come AC2 il “tatuatore delle star”. Per questo motivo la partecipazione al reality di magìa del figlio adolescente ha destato molto interesse e sta creando attesa anche in riva alla baia e nel Golfo di Policastro, dove Arturo è molto conosciuto ed apprezzato. Giuseppe, inoltre, ha passato gran parte della sua estate proprio in riva alla baia, dove ormai è considerato ‘saprese’ a tutti gli effetti.

IL REALITY – Un gruppo ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni varcheranno questa sera la soglia per vivere una nuova esperienza ‘spiati’ dalle telecamere. Il talent-reality segue le orme del cult di Harry Potter e della famosissima scuola di Hogwarts. I concorrenti, infatti, sono giovani aspiranti maghi, che studieranno le arti magiche grazie a dei professori davvero speciali. Lo scopo è riuscire a passare i vari esami fino ad ottenere il diploma da mago. LE REGOLE – I 12 partecipanti saranno divisi in tre casate – rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – dove studieranno e perfezioneranno le arti magiche e si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro tuttavia conquisteranno il diploma di mago, e il migliore si aggiudicherà l’ambita ‘bacchetta d’oro’. Ma non sarà tutto: ben presto anche i cosiddetti “Babbaloni” busseranno alle porte del Castello. Chi sono? Giovani #influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri “maghi dei social”.

🔴 I CONCORRENTI – Questi gli altri concorrenti ‘aspiranti maghi’ che saranno protagonisti del Reality insieme con il ‘nostro’ Giuseppe Capitolino: Pasquale Guercia (16, Salerno); Luca Funzione (18, Sarzana – SP); Giulia Serafin (17, Treviso); Marco Loffredo (17, Napoli); Silvia Lollino (18, Varese); Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP); Giorgio Andolfatto(16, Torino); Elettra Tercon (17, Ferrara); Christian Ceresera (18, Brescia); Daniel Motta (17, Villasanta – MB); Matilde Carioli (14, Bergamo).