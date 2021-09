Raccolta differenziata: a Pollica un agosto da record

POLLICA. Agosto è il mese in cui nel Cilento si registra il maggior numero di presenze. Essere un comune virtuoso significa esserlo soprattutto in questo periodo quando proprio a causa delle tantissime persone che affollano il territorio, gli equilibri si modificano.

Pollica può dire di aver superato la prova, riuscendo a raggiungere una percentuale media di raccolta differenziata dell’82,6%. Un dato in lieve calo rispetto a giugno e a luglio ma che, considerato il predetto aumento delle presenze sul territorio, rappresenta comunque un record, come dice il sindaco Stefano Pisani che non risparmia elogi a cittadini e turistici.

«Grazie alla collaborazione di tutti voi, dal grande lavoro messo in campo da Sarim con i suoi straordinari operatori e dal Comune di Pollica, per la prima volta nella storia del nostro Comune abbiamo superato l’80% di Raccolta Differenziata nel mese di Agosto (con una popolazione moltiplica per 20), con una percentuale media di RD pari a 82,06!», osserva.

«Abbiamo migliorato il servizio, abbiamo aumentato la percentuale di differenziata e adesso siamo pronti per fare meglio! Grazie a tutti, insieme facciamo sempre la differenza!», conclude il primo cittadino.