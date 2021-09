Palinuro: si spezza catena, ferito motociclista di Polla

CENTOLA. Si spezza catena, motociclista cade e si ferisce. Il centauro nel primo pomeriggio di ieri è arrivato a Palinuro; stava attraversando la località balneare quando è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Ferito motociclista: la dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la catena della moto su cui viaggiava il centauro di Polla si sarebbe improvvisamente spezzata. Il motociclistica non sarebbe più riuscito ad avere il controllo del mezzo.

La moto ha iniziato una folle marcia e il motociclista è finito rovinosamente a terra. Gli altri automobilisti in transito che hanno assistito increduli alla caduta del ragazzo, hanno fatto scattare l’allarme. Subito è stata avviata la macchina dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza con i sanitari partita dal Saut di Palinuro. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi. Nella caduta a terra ha riportato diverse ferite.

Il malcapitato è stato quindi trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove, considerate le sue condizioni, è stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione.

Il trauma più grave lo ha riportato all’altezza del bacino. Le sue condizioni sono preoccupanti ma non sarebbe in pericolo di vita. Per lui una brutta domenica partita con l’intenzione di fare un tranquillo giro in moto nella ridente località balneare e purtroppo finita in maniera più drammatica. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.