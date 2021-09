Manifesti elettorali abusivi a Trentinara: scatta l’obbligo di rimozione

TRENTINARA. Manifesti abusivi, scatta l’obbligo di rimozione. A accade a Trentinara dove sono stati individuati dagli uomini della Polizia Municipale, materiali di propaganda elettorale abusiva in alcune aree del paese.

Nello specifico si tratta di manifesti politici della lista “Voce al Popolo” affissi in via Roma, via Cancelli (Sp13), via Europa, via Verdi e Piazza San Nicola.

Dopo la segnalazione dei caschi bianchi è arrivata l’ordinanza della polizia municipale che ordina l’immediata rimozione del materiale di propaganda abusivo.

A Trentinara sono due le liste in carica: a sfidare il sindaco uscente Rosario Carione (lista Trentinara per il futuro) c’è Pietro Diuccio, a capo di Voce al Popolo. Clicca qui per liste e candidati