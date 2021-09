Il cilentano Roberto Esposito tra i 500 invitati all’evento con Elon Musk

Due giorni dedicati a startupper, investitori e aziende innovative per ispirarsi, conoscersi e fare rete, ai quali parteciperà anche l’imprenditore di Vallo della Lucania Roberto Esposito. Il fondatore e CEO di DeRev è stato scelto tra i 500 italiani protagonisti della scena nazionale nell’ambito della Italian Tech Week, kermesse ideata dalla testata del gruppo GEDI che edita anche La Repubblica, per approfondire i temi dell’innovazione e dell’impresa del futuro.

L’incontro con il Ceo di Tesla e SpaceX

L’evento, che si terrà a Torino i prossimi 23 e 24 settembre, accoglierà anche Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, secondo uomo più ricco del mondo con un patrimonio stimato di 185.7 miliardi di dollari, che salirà sul palco insieme ad alcuni dei più famosi e influenti imprenditori del mondo.

Non mancheranno le voci istituzionali e della società che più sono coinvolte nella grande trasformazione dell’ultimo decennio: dal creator Khaby Lame, al ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, dall’astronauta Paolo Nespoli al capitano nazionale Giorgio Chiellini.

Ad annunciare la partecipazione all’evento è stato lo stesso Esposito sul profilo Instagram, dove ogni giorno pubblica post e storie per parlare di innovazione, marketing, comunicazione, tendenze, business e mondo del lavoro.

Tra i temi che saranno affrontati dalla convention ci sono l’intelligenza artificiale, startup e investimenti, l’innovazione d’impresa, la trasformazione digitale, la nuova economia dello spazio e la nascente cripto-arte.

Chi è Roberto Esposito

Roberto Esposito, nato e cresciuto a Vallo della Lucania, è uno dei più dinamici interpreti nazionali della trasformazione digitale e porterà a Torino l’esperienza delle numerose startup avviate, tra cui quella di DeRev, azienda di strategia, comunicazione e marketing digitale che affianca ministri, personaggi pubblici e brand di rilievo internazionale nelle loro sfide.

Entrato nel Guinness World Record per il maggior numero di commenti al mondo ad un suo post su Facebook, Roberto Esposito è stato nominato Digital Democracy Leader dal Parlamento Europeo e Microsoft nel 2013, mentre nel 2018 è stato incluso nei 10 Italian Leaders.

È stato ospite e speaker in oltre 350 eventi di prestigio internazionale, tra cui TEDx, Maker Faire, Google Startup Grind e il World Festival of Youth and Students a Sochi, in Russia, alla presenza del Presidente Vladimir Putin.