Giuseppe Conte a Sapri per la svelatura della nuova Spigolatrice

Sarà svelata sabato 25 settembre prossimo la nuova statua bronzea della Spigolatrice di Sapri posta sul lungomare della città.

L’evento, in programma per le ore 15.00, vedrà come ospite d’onore l’ex Premier Giuseppe Conte, che concluderà con un suo intervento la cerimonia di svelatura della scultura, opera dell’artista Emanuele Stifano.

L’intervento dell’ex Premier sarà preceduto dai saluti istituzionali affidati al Sindaco di Sapri Antonio Gentile, dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e consigliere regionale Tommaso Pellegrino e del Senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello, quest’ultimo anche presidente della Fondazione “Grande Lucania”. Modererà i lavori il giornalista Antonio Manzo.