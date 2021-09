Al via le passeggiate fotografiche alla scoperta di Tortorella

Una passeggiata fotografica in uno dei borghi più belli del Cilento. E’ l’iniziativa proposta dal Borgo di Tortorella per dare il benvenuto all’autunno. Tortorella apre così le porte agli appassionati di fotografia, dal 24 al 26 settembre, per scoprire le bellezze che offre il territorio e i suoi dintorni.

Una due giorni tra natura, storia e paesaggi mozzafiato. Il programma prevede l’arrivo venerdì e le prime attività a partire da sabato mattina, con i saluti di benvenuto, la presentazione dei partecipanti e dello staff e il briefing illustrativo dei dettagli del week end. Le passeggiate fotografiche si svolgeranno nel luoghi simbolo di Tortorella, sul Monte Cucuzzo e in località Perali, al Museo dell’uomo e della Natura e alle sorgenti, ma anche il Little Canyon e il sentiero dell’Antico Mulino, infine nel borgo tra monumenti e sport.

Le passeggiate saranno divise per gruppi, ognuno dei quali avrà degli accompagnatori. Ricco il programma proposto dal Borgo di Tortorella, con aperitivi, racconti delle Local operators, cene e momenti di quotidianità, che saranno set estemporanei per gli appassionati fotografi. L’iniziativa è cofinanziata dal Comune di Tortorella e permetterà ai partecipanti, non solo di vivere un week end lontano dai soliti itinerari turistici, in una location ideale per gli amanti della fotografia, grazie ai suoi innumerevoli scorci, ma anche di soggiornare nelle strutture di Tortorella, dimore storiche, case vacanza, e ben and breakfast di particolare bellezza che popolano il borgo e le campagne circostanti.

Un’occasione per scoprire uno dei paesini più fotogenici del Cilento. Ricco di natura e paesaggi. L’occhio del fotografo potrà spaziare dalle maestose viste del borgo con il mare del golfo di Policastro in lontananza, alle foto della vita nei vicoli e nelle piazze, con i bambini che giocano a pallone tra i palazzi antichi.