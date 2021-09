Agropoli: dal 30 Settembre torna il servizio navetta per il mercato

AGROPOLI. «Dal prossimo 30 settembre verrà riattivato il servizio navetta per il mercato. Consentirà ai cittadini di raggiungere l’area mercatale di via Sandro Pertini, in località Madonna del Carmine».

Ad annunciarlo il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Il servizio sarà gratuito e attivo tutti i giovedì dalle ore 7 e fino alle 14.30. La navetta partirà da Piazza Monsignor Merola nei seguenti orari: ore 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 13, 13.30 e 14.

Previste fermate intermedie presso il Cineteatro Eduardo De Filippo e il terminal bus. Il ritorno dall’area mercatale è previsto alle ore 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15.

La navetta, partendo dall’area mercatale, fermerà anche presso l’Asl, il Cineteatro e Piazza Merola. «Riattiviamo la navetta per permettere a tutti, soprattutto gli anziani e quanti non hanno mezzi propri di spostarsi, di raggiungere l’area mercatale – spiega il sindaco Adamo Coppola – si tratta di un servizio importantissimo che con l’emergenza sanitaria siamo stati costretti ad interrompere.

Ora siamo pronti per ripartire. Si tratta soltanto di una delle iniziative che questa amministrazione comunale sta mettendo in campo per ampliare e migliorare il trasporto pubblico locale». Il servizio verrà effettuato nel rispetto delle norme anti-covid