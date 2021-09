Vallo della Lucania: progetto di polizia locale, sicurezza e controlli Covid19

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Aloia, punta sulla sicurezza in occasione delle principali manifestazioni che si svolgeranno nell’arco del 2021 sul territorio del Capoluogo e delle tre frazioni del Comune di Vallo della Lucania.

Le idee dell’Ente per il piano di sicurezza

L’idea dell’Ente è quella di attivare dei servizi mirati al controllo delle norme anti-Covid19 nelle ore serali e notturne, al fine di aumentare il livello di sicurezza. Il progetto rientra nell’iniziativa “Piano di Lavoro e Sicurezza Urbana 2021”, presentato dalla polizia municipale del Comune, in cui è prevista l’erogazione, da parte del personale, di prestazioni di servizio oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero e settimanale.

Queste le finalità del progetto

L’obiettivo principale è quello di assicurare l’assistenza e la presenza, in occasione di eventi, tornei di calcio, spettacoli, di tutto il personale di vigilanza necessario per contrastare eventuali disagi legati anche alla viabilità; altro obiettivo è quello di arginare fenomeni di degrado urbano in particolare Piazza Vittorio Emanuele II e via Angelo Rubino.

Negli ultimi anni, anche in seguito all’apertura di nuove attività, sono stati segnalati gruppi di persone che hanno dato luogo a fenomeni di schiamazzo e disturbo, violazioni della norme della circolazione stradale; attualmente il corpo di polizia municipale è composto da cinque unità, oltre il Comandante.

I turni di servizio ordinari sono articolati in due sezioni: una con prestazioni dalle 8.30 alle 13.30 ed una dalle 14.00 alle 21.00. Il personale che presterà servizio nelle ore serali/notturne, sarà lo stesso che che svolgerà le funzioni durante la giornata.

La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di € 7.000,00 e terminerà il 31 Ottobre 2021 e vedrà coinvolte le zone con maggiore aggregazione: piazza Vittorio Emanuele II, via Angelo Rubino, Piazza dei Martiri e Piazza Santa Caterina, Angellara, Massa e Pattano.