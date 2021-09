La ricetta della domenica: pasta e lenticchie

Alla base della dieta tipica mediterranea, la pasta e lenticchie è un piatto ricco di vitamine ed a basso contenuto calorico. Un piatto adatto nell’alimentazione dei bambini e per la gioia dei palati vegani.

Vediamo come prepararla insieme:

Per 4 persone.

Mettiamo in un tegame un fondo di olio evo, aggiungiamo uno spicchio d’aglio in camicia, mezza cipolla ramata tagliata finemente, una carota media tagliata a cubetti molto piccoli e un pò di gambo di sedano tagliato a fettine sottili appena le verdure si imbiondiscono, eliminiamo l’aglio e aggiungiamo 250 gr di lenticchie secche precedentemente passate sotto acqua fredda corrente. Diamo una mescolata e sfumiamo con un paio di cucchiai di vino bianco. Aggiungiamo 100 ml di passata di pomodoro e acqua a sufficienza per portare a termine la cottura delle lenticchie.

A cottura ultimata versiamo 300 gr di pasta (tubetti, conchiglie piccole o spaghetti spezzati) aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere. All’occorrenza aggiungiamo gradatamente un pò di acqua calda.

La nostra pasta e lenticchie dovrà rimanere cremosa.

A piacere aggiungere del pepe o peperoncino. Buon appetito