Nel Cilento la Festa del raccolto” della canapa

Mediterranea Social Canapa riapre i suoi campi del basso Cilento per la «Festa del raccolto 2021»: due sessioni di raccolta collettiva – accessibili a curiosi e fruitori di ogni età – per imparare di più sul mondo della canapa da fiore in un clima conviviale e di festa, all’insegna del buon cibo e della buona musica.

Due le sessioni di raccolta – due giornate consecutive tra il 23 e il 27 settembre, e altrettante nella settimana dal 30 settembre al 7 ottobre – svolte contemporaneamente su tre campi – nei Comuni di San Giovanni a Piro, Tortorella e Vibonati -, durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di apprendere le nozioni basilari circa la coltivazione della pianta di canapa, e sperimentare il taglio di foglie e infiorescenze.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, e aperta a un numero massimo di 20 persone per sessione di raccolta. È obbligatoria, pertanto, la prenotazione: tramite form online, oppure al numero 3204454067.

L’attività è aperta anche ai bambini, e si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti Covid attualmente vigenti, relative agli eventi all’aperto.

Data l’influenza che i fattori interni ed esterni di maturazione della pianta e l’incognita del meteo possono esercitare sulla scelta del primo giorno di raccolto, la data definitiva dell’evento verrà comunicata agli iscritti con un anticipo di almeno tre giorni.

Mediterranea Social Canapa è una rete di giovani produttori cilentani che, attraverso la coltivazione e la trasformazione della pianta di canapa, genera nuovo sviluppo locale e ridistribuisce le risorse necessarie per sostenere progetti sociali, culturali e imprenditoriali nel Golfo di Policastro.