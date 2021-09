Serramezzana: al via interventi per l’illuminazione pubblica

Il Comune di Serramezzana, guidato dal Sindaco Anna Acquaviva, ha dato il via ai lavori per interventi in materia di efficientamento energetico e l’illuminazione pubblica.

Con un DPCM del 14 Gennaio 2020, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e viene stabilito un contributo pari a € 50.000,00 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’Amministrazione Comunale, ha deciso di destinare l’intero contributo per il progetto dei lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione attraverso l’uso di tecnologia a led.

Il totale delle spese per l’intervento è pari a € 100.000,00.