Conosci il territorio? Rispondi al quiz di InfoCilento

Un quiz per gli utenti di InfoCilento.it, per testare, giocando, il grado di conoscenza del territorio. Prova a rispondere alle domande che ti proponiamo in basso.

Settimanalmente tra i partecipanti al gioco verrà selezionato un giocatore che potrà ricevere dei gadget di InfoCilento.it all’indirizzo che avrà rifasciato compilando il modulo in basso.

Nel caso in cui vi siano più vincitori il premio andrà al primo utente che ha risposto correttamente.

Inserisci i tuoi dati Scrivi il tuo nome, cognome, indirizzo (città, Cap, via) 1000 / 1000 In quale immagine è rappresentata la chiesa della Madonna dell'Acquasanta? * Foto 1 Foto 2 Sorge sui monti Alburni... * Corleto Monforte Felitto Sanza Questa località è legata a Spartaco Agropoli Capaccio Paestum Giungano Riconosci Albanella? * Foto 1 Foto 2 "Leud" è il nome di una statua che si trova a... Montecorice Roccadaspide Vallo della Lucania Invia quiz Created with Perfect Survey

Il vincitore della settimana scorsa è: Tiziano di Albanella