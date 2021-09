Arriva la compostiera di comunità ad Ottati: obiettivo rifiuti zero

OTTATI. Il Comune, retto dal sindaco Elio Guadagno, ha una compostiera di comunità. Servirà per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani. “La funzionalità della compostiera comporterà, oltre all’opportunità di utilizzare gratuitamente in orti e giardini l’humus derivato dal processo di compostaggio degli organici, un ovvio risparmio economico per le casse comunali, quindi per i Cittadini, che attualmente sostengono i costi di smaltimento”, spiega il sindaco Elio Guadagno.

“Ci si proietta, così, in una nuova sfida per la salvaguardia dell’ambiente e di incentivazione di una maggiore oculatezza nella gestione dei rifiuti solidi urbani, favorendo il recupero in luogo dello smaltimento”, aggiunge.

L’importanza della compostiera di comunità

Il Comune di Ottati era tra quelli che avevano avanzato richiesta per ottenere una compostiera alla Regione.

Questi impianti vengono utilizzati per servire le piccole comunità riducendo la quantità di rifiuti da smaltire in discarica.