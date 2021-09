A Sapri la presentazione di una raccolta di poesie: “Khaos e Limite” | 18 Settembre

SAPRI. Sabato 18 settembre alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del Comune di Sapri sita in via Villa Comunale n.1, si terrà un incontro organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Sapri.

All’incontro sarà presente Domenico Frontera autore della raccolta di poesie “Khaos e Limite” edito per i tipi della Lit Edizioni. Dopo i saluti da parte del presidente dell’Associazione Culturale Proudhon Vincenzo Folgieri, dialogherà con l’autore Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista.

Khaos è il nome con cui l’uomo segna la sua incapacità di comprendere il Tutto e il suo limite di essere ancora una coscienza incompiuta. “Cos’è l’umanità, se non una particolare esplicitazione della materia che riesce, pensando, a contemplare se stessa come “terra in cammino” fra l’Essere e il Nulla?”

Domenico Frontera è nato a Crotone nel 1965. Ha studiato Teologia alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma e Sociologia all’Università La Sapienza di Roma. Ha praticato la professione di informatore scientifico per venticinque anni e attualmente lavora presso l’Istituto Sant’Anna di Crotone. È altresì direttore tecnico del circolo scacchisti “ASD Scacchi” di Crotone.