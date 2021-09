Più treni in Campania per la riapertura delle scuole

Anche in Campania si sono riaperte le scuole e Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha potenziato i servizi regionali.

Ai 350mila posti giornalieri dell’offerta feriale in regione ne sono stati aggiunti circa 14mila, prevalentemente sui treni che circolano nelle fasce di orario scolastico, per consentire agli studenti di viaggiare in condizioni di comodità e sicurezza, nel rispetto dei limiti di capienza dell’80% di riempimento fissato dalle normative attualmente vigenti in materia di prevenzione sanitaria da covid-19.

Nella prima mattinata di oggi sono stati oltre 31mila i passeggeri che in Campania hanno viaggiato con i regionali di Trenitalia, con un incremento del 10% rispetto a mercoledì 1 settembre.

Anche i servizi di bus sostitutivi sono stati potenziati con 21 corse aggiuntive, con una disponibilità di 840 posti in più sulle linee dove si registrano più presenze di persone, tra studenti e personale scolastico, che devono quotidianamente raggiungere le scuole.

Più personale anche ai presìdi di assistenza alla clientela nelle fasce orarie di entrata/uscita da scuola, in particolare ai desk di Napoli Centrale e Piazza Garibaldi, e nelle biglietterie di Aversa, Battipaglia, Benevento e Caserta.

Continua un monitoraggio costante in tempo reale sui flussi di mobilità per intervenire tempestivamente su eventuali picchi di affluenza con l’attivazione di bus suppletivi.

I provvedimenti si sono rivelati adeguati, dal momento che non si sono registrate situazioni che abbiano richiesto ulteriori potenziamenti del servizio.