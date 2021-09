Agropoli: oggi prima campanella per gli studenti | VIDEO

AGROPOLI. Oggi, primo giorno di scuola per tutti gli studenti della Campania. La prima campanella ha dato il via al nuovo anno scolastico; si torna in presenza al 100%.

Tutti in classe, ma ancora con la mascherina e il distanziamento dalla prima elementare in su, green pass solo per docenti e personale scolastico, non per gli alunni. Un ritorno in sicurezza per scongiurare di ritornare alla tanto temuta didattica a distanza.

La riapertura delle scuole sarà una sfida, ma sarà anche il modo per ripartire dalla socialità e per sperare di tornare alla tanto attesa “normalità”. Abbiamo raccolto le testimonianze di alunni e genitori del Liceo Alfonso Gatto- indirizzo Classico e l’emozione dei genitori dei bimbi della scuola primaria “Gino Landolfi”.