Stranieri a lezione d’italiano e inglese: l’iniziativa a Camerota

CAMEROTA. Il Comune in campo per favorire politiche di integrazione in favore dei cittadini stranieri che risiedono sul territorio. Diversi gli immigrati presenti a Camerota, cui l’Ente locale intende garantire gli strumenti più idonei per favorire la socializzazione e ad ottenere adeguati servizi.

Ecco perché l’amministrazione comunale ha deciso di proporre dei corsi di lingua italiana e inglese

Lezioni d’italiano e inglese: l’iniziativa

Destinatari i cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei progetti di consolidamento del Piano Regionale Campano per la formazione civico-linguistica dei cittadini provenienti da Paesi Terzi, volto a garantire l’acquisizione da parte degli stessi della storia e delle istituzioni della società italiana nella prospettiva di una piena integrazione sociale.

Le persone interessate ai corsi di italiano con certificazione B1/B2 e inglese con certificazione B2, possono rivolgersi all’ufficio Turistico ‘La Perla del Cilento’ oppure all’assessore Teresa Esposito.