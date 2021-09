Sicignano: beneficiari del reddito di cittadinanza a lavoro

Nella seduta del 10 settembre 2021, con deliberazione n. 70, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Sicignano degli Alburni è tra i primi Comuni del piano sociale di zona S3 (ex S5) che ha disposto l’approvazione di n. 2 (due) Progetti Utili alla Collettività (PUC) in ambito ambientale e nell’ambito della vigilanza per un totale di n. 22 unità, e precisamente:

“Sicignano degli Alburni Natura, Sostenibilità e Cittadinanza Attiva”: il progetto si propone come obiettivi, in generale, la cura e manutenzione del patrimonio comunale ed il supporto alla Protezione Civile, anche in ordine all’organizzazione e gestione di giornate di sensibilizzazione sui temi ambientali e visite guidate, per favorire il senso di socializzazione e comunità solidale;

“Per una Comunità Sicura”: il progetto prevede attività di supporto e potenziamento alla vigilanza delle strade urbane e rurali, affiancando il Corpo di Polizia Municipale, nell’ attività ordinaria di servizio pubblico e nel corso delle manifestazioni civili e delle feste di piazza, e gli organi di Protezione Civile durante le manifestazioni pubbliche e gli eventi organizzati sul territorio e per la tutela ambientale.

I progetti vanno intesi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un occasione di inclusione, di formazione e crescita per i beneficiari del Reddito.