Incidente a Capaccio, centauro in ospedale

E’ finito in ospedale in codice giallo il centauro protagonista di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in località Tempa San Paolo, nel Comune di Capaccio Paestum.

Stando alle prime ricostruzioni la moto su cui viaggiava è andata a scontrarsi frontalmente contro una Ford. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una ambulanza della Croce Gialla di Capaccio.

L’uomo è stato trasferito in codice giallo presso l’ospedale di Battipaglia. Illeso l’automobilista. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.